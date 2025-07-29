Колишній тренер Динамо Мірча Луческу в день матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс святкує своє 80-річчя. Президент киян Ігор Суркіс привітав фахівця із ювілеєм. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Шановний Мірча! Від імені футбольного клубу «Динамо» Київ та особисто від себе щиро вітаю Вас з 80-річним ювілеєм!

Ваша багаторічна праця в футболі – це приклад відданості, професіоналізму та справжньої любові до гри. Ви стали легендою ще за життя, виховавши покоління футболістів і здобувши повагу вболівальників по всій Європі.

Для «Динамо» велика честь, що Ви були частиною нашої історії. У найскладніші часи Ви принесли стабільність, віру та високі стандарти. Ваш внесок у розвиток клубу – неоціненний, і ми завжди пам’ятатимемо Вашу роль у долі нашої команди.

У цей знаменний день бажаю Вам міцного здоров’я, родинного тепла, радості, миру та натхнення на довгі роки. Хай Вас завжди супроводжують любов близьких і повага мільйонів шанувальників.

З глибокою повагою та найкращими побажаннями, Ігор Суркіс.