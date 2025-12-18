Воротар мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін підбив підсумки переможного виїзного матчу з Талаверою (3:2) в 1/16 фіналу Кубку Іспанії.

«Було важливо пройти далі, тому що Кубок – це особливий турнір, і матчі в ньому завжди складні. Я хотів би зберегти свої ворота «сухими», але ми вийшли до 1/8 фіналу і маємо продовжувати боротися за Кубок.

Оскільки половина складу була відсутня, мене призначили капітаном, але бути капітаном Реала завжди є предметом гордості. За цим стоїть багато важкої праці та часу, витраченого за лаштунками.

Я вдячний своїм партнерам по команді та всьому клубу, які допомогли мені дістатися сюди», – цитує Луніна пресслужба клубу.