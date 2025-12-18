Стала відома оцінка Луніна за два пропущені м’ячі у матчі Кубка Іспанії
Українець провів на полі весь поєдинок
19 хвилин тому
Фото - Getty Images
Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг Талаверу (3:2) у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.
Статистичний портал SofaScore оцінив гру Луніна в 6.7 бали. Він провів на полі весь матч, зробив три сейви, один з яких врятував команду від овертаймів. Також вперше в своїй кар'єрі українець вивів «вершкових» на поле в статусі капітана.
Кращим гравцем матчу став турецький хавбек Реала Арда Гюлер з оцінкою 8.3.
Лунін в цьому сезоні провів за Реал два матчі, у яких пропустив п'ять голів;
У суботу, 20 грудня, мадридці приймуть Севілью у рамках 17-го туру Ла Ліги. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
