У матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал на виїзді зустрівся з Талаверою, яка виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

Український голкіпер Андрій Лунін розпочав гру у стартовому складі мадридців і вийшов на поле з капітанською пов’язкою. У другому таймі він передав її Родріго.

Команда Хабі Алонсо ще до перерви зуміла створити комфортну перевагу. Спершу Кіліан Мбаппе впевнено реалізував пенальті, а наприкінці першого тайму захисник господарів Фаррандо зрізав м’яч у власні ворота.

Після перерви Талавера активізувалася і скоротила відставання завдяки голу Арройо. Реал відповів атакувальною грою, і черговий тиск завершився другим м’ячем Мбаппе, який оформив дубль.

Господарі не здалися і наприкінці зустрічі знову повернули інтригу. Після удару зі штрафного м’яч влучив у поперечину, а Ді Ренсо першим опинився на добиванні. У компенсований час Талавера пішла на фінальний штурм, але вирівняти рахунок не дозволив Андрій Лунін, який виконав вражаючий сейв у стрибку.

Кубок Іспанії. 1/32 фіналу

Талавера – Реал 2:3

(Арройо 80, Ді Ренсо 90+1 – Мбаппе 41 пен, 88, Фаррандо 45+1 аг)

Таким чином Реал пробився до 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Ім’я наступного суперника мадридський клуб дізнається пізніше.