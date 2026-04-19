Сергій Разумовський

Мадридський Реал найближчим часом не збирається переглядати ситуацію з основним воротарем команди. У клубі повністю довіряють бельгійцю Тібо Куртуа, якого вважають беззаперечним першим номером, ключовим футболістом стартового складу та одним із головних лідерів роздягальні. Саме тому жодних кадрових змін на цій позиції в короткостроковій перспективі в мадридському клубі не передбачають. Про це повідомляє The Athletic.

На тлі стабільного становища Куртуа майбутнє українського воротаря Андрія Луніна виглядає не таким визначеним. Попри те, що голкіпер залишається професійним, приймає свою роль другого номера та має чинний контракт із Реалом до 2030 року, в його оточенні не виключають можливого відходу. Головна причина такого розвитку подій полягає в бажанні отримувати більше стабільної ігрової практики, якої в статусі дублера одного з найсильніших воротарів світу досягти вкрай непросто.

Для самого Луніна питання регулярних виступів може стати визначальним у найближчому майбутньому. Українець уже доводив, що здатен надійно діяти на високому рівні, однак у Реалі його шанси на постійне місце в основі залишаються обмеженими через беззаперечний статус Куртуа. Саме тому варіант зі зміною клубу заради більшої кількості матчів виглядає цілком реалістичним, якщо найближчим часом ситуація не зміниться.

У випадку, якщо Лунін усе ж залишить мадридський клуб, у Реалі розглядатимуть два основні варіанти розвитку подій. Перший сценарій передбачає довіру до молодого воротаря Франа Гонсалеса, який може отримати шанс закріпитися в ролі резервного голкіпера першої команди. Другий варіант полягає у виході на трансферний ринок, де мадридці зможуть спробувати знайти більш досвідченого воротаря, готового виконувати функції надійного дублера для Куртуа.

Раніше Баварія у матчі з сімома голами вибила Реал із Луніним у складі з Ліги чемпіонів.