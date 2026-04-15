Денис Сєдашов

Мадридський Реал завершив виступи у Лізі чемпіонів на стадії чвертьфіналу. Після домашньої поразки (1:2) іспанський клуб поступився Баварії і в Мюнхені — матч-відповідь завершився з рахунком 4:3.

Початок гри був за мадридцями — вже на 1-й хвилині Арда Гюлер забив після помилки воротаря, а на 29-й оформив дубль ударом зі штрафного. Мюнхенці відповіли голами Павловича та Кейна, але на перерву вершкові пішли лідерами завдяки м'ячу Мбаппе.

Долю протистояння вирішила кінцівка другого тайму. На 86-й хвилині мадридці залишилися в меншості після вилучення Едуардо Камавінги (друга жовта картка). Баварія скористалася чисельною перевагою на 89-й хвилині, коли Луїс Діас зрівняв рахунок. Вже у доданий час, на 90+4 хвилині, Мікаель Олісе вразив ворота рикошетом від стійки та встановив остаточний рахунок.

Український голкіпер Андрій Лунін провів на полі весь матч.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Другий матч

Баварія — Реал 4:3 (перший матч — 2:1)

Голи: Павлович, 6, Кейн, 39, Діас, 89, Олісе, 90+4 — Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

У півфіналі Баварія зустрінеться з ПСЖ. Перша гра відбудеться 28 квітня у Франції.

