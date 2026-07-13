Сергій Разумовський

Центральний захисник Бенфіки Антоніу Сілва може залишити португальський клуб уже під час літнього трансферного вікна. Футболіст відмовився продовжувати контракт із лісабонською командою та готовий розглядати варіанти продовження кар’єри в іншому чемпіонаті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на португальське видання Record. За інформацією джерела, рішення не підписувати нову угоду Сілва ухвалив після консультацій зі своїм агентом Жорже Мендешем. Саме після цього сторона футболіста дала зрозуміти Бенфіці, що наразі не планує погоджуватися на продовження співпраці.

Такий крок фактично відкриває для 22-річного захисника шлях до можливого трансферу вже цього літа. Сілва має намір вивчити пропозиції від інших клубів, які зацікавлені в його підписанні. Для Бенфіки ситуація також може стати сигналом до переговорів щодо продажу гравця, якщо клуб отримає прийнятну фінансову пропозицію.

Раніше інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Антоніу Сілва вже досяг принципової домовленості з Міланом щодо особистого контракту. За його даними, потенційна угода із італійським клубом може бути розрахована до 2031 року. Це свідчить про серйозний інтерес з боку россонері, які шукають довгострокове підсилення в центр оборони.

Сілва є вихованцем Бенфіки та за останні сезони став одним із найкращих молодих центральних захисників у португальському футболі. Його цінують за гру на м’ячі, вміння починати атаки з глибини, позиційну дисципліну та досвід виступів на високому рівні, попри відносно молодий вік.

У сезоні-2025/26 португалець провів за Бенфіку 41 матч у всіх турнірах. На його рахунку 1 забитий м’яч і 1 результативна передача. Така кількість ігрової практики підтверджує, що захисник залишався важливим футболістом для команди, однак його майбутнє в Лісабоні тепер виглядає невизначеним.

За Бенфіку також виступають два футболісти збірної України: голкіпер Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Обидва, попри певні чутки, залишаються частиною складу лісабонської команди.

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