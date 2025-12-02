Головний тренер Реала Хабі Алонсо почав вибудовувати кадрову стратегію на 2026 рік і вже визначив шістьох гравців, яких не бачить частиною оновленого проекту. У цей перелік потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, здатний стати одним із ключових продажів у найближчі трансферні періоди.

Згідно з інформацією Madrid-barcelona.com, у мадридському клубі цінують професіоналізм Луніна, проте всерйоз розглядають варіант його відходу. Алонсо прагне адаптувати склад під власні ігрові ідеї, і жорстка конкуренція на позиції воротаря підштовхує керівництво до можливих змін.

Крім Луніна, у списку кандидатів на трансфер значаться Фран Гарсія, Ферлан Менді, Дані Себальос, Браїм Діас та Едуардо Камавінга.

Реал зараз розташовується на другому місці в Ла Лізі, набравши 33 очки. Вже 3 грудня команда Алонсо зіграє на виїзді проти Атлетіка в рамках чемпіонату. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Лунін накричав на партнера по Реалу в матчі проти Олімпіакоса в Лізі чемпіонів.