У п'ятому турі Ліги чемпіонів мадридський Реал вирвав напружену перемогу над Олімпіакосом, завершивши матч із рахунком 4:3.

Під час цього драматичного поєдинку Андрій Лунін не втримав емоцій після третього пропущеного м'яча. На 80-й хвилині Ель-Каабі знову скоротив відставання греків, і український голкіпер різко звернувся до Альваро Каррераса, який вимушено діяв у центрі оборони через численні втрати у складі.

Як повідомляє Realmadridexclusivo, Лунін підвищив голос і чітко дав зрозуміти партнеру, що незадоволений його діями в епізоді.

«Ти класний гравець, але не можна давати йому так просто бити по воротах».

Раніше Агент Луніна отримав запити по українцю від двох клубів Серії А.