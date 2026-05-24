Сергій Разумовський

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін відреагував на перемогу українського боксера Олександра Усика (25-0, 16 КО), який є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Українець здобув черговий успіх на професійному ринзі, перемігши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Лунін у своїх соцмережах привітав Усика з перемогою та окремо відзначив характер українського чемпіона. Воротар мадридського клубу написав, що це була вражаюча перемога, назвав Усика справжнім чемпіоном і підкреслив його силу волі.

З перемогою. Просто браво, чемпіон. Який характер! Андрій Лунін

Для Усика цей бій завершився достроковою перемогою. Український боксер зумів здолати Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Таким чином, Олександр продовжив свою безпрограшну серію на професійному ринзі. Тепер його рекорд становить 25 перемог у 25 боях, з яких 16 були здобуті нокаутом.

Водночас команда Верховена залишилася незадоволеною підсумком поєдинку. Нідерландський спортсмен не погодився з рішенням щодо зупинки бою та результатом протистояння. Через це було подано офіційний протест, у якому сторона Верховена намагається оскаржити підсумок зустрічі.