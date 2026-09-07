Український голкіпер Андрій Лунін не взяв участі в тренуванні Реала напередодні матчу першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Інтера. За інформацією журналіста COPE Мігеля Анхеля Діаса, воротар залишився поза командною роботою через грип.

Поки невідомо, чи зможе Лунін відновитися до майбутньої зустрічі та потрапити до заявки мадридців. Остаточне рішення щодо його участі ухвалюватиме тренерський штаб після оцінки стану здоров’я футболіста.

Українець не був єдиним гравцем Реала, який пропустив тренування. Через травми заняття також не відвідали Едер Мілітао, Рауль Асенсіо, Ферлан Менді та Родріго. Таким чином, напередодні старту в головному єврокубковому турнірі мадридська команда має кілька кадрових проблем.

Для Луніна цей сезон поки складається непросто. Український воротар ще не провів жодного матчу за Реал у кампанії-2026/27. Основним голкіпером команди залишається Тібо Куртуа, тоді як Лунін очікує на можливість знову вийти на поле у складі іспанського гранда.

У попередньому сезоні українець отримував ігрову практику та загалом провів за мадридський клуб 12 поєдинків. У цих матчах він пропустив 21 гол, а один раз залишив свої ворота недоторканними.

Матч Реал – Інтер відбудеться 8 вересня на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Участь Луніна в поєдинку залежатиме від того, наскільки швидко він відновиться після хвороби.

Нагадаємо, Реал з нереалізованим пенальті Мбаппе програв Бетісу та зазнав першої поразки після повернення Моурінью.