Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів
Вітчизняні судді отримали призначення на поєдинок ЛЧ
Український арбітр Микола Балакін призначений головним рефері на матч першого туру загального етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – Слован.
На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Віктор Матяш. Четвертий арбітр – Дмитро Панчишин. За ВАР відповідатимуть англієць Майкл Салсбері та словенець Матей Юг.
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Матч ПСЖ – Слован пройде у середу, 9 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.
За паризьку команду виступає український захисник Ілля Забарний, а за Слован два українці – півзахисник Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич.