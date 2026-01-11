Сергій Разумовський

У саудівській Джидді вже сьогодні, 11 січня, відбудеться чергове протистояння Барселони та Реала – команди зійдуться у фіналі Суперкубка Іспанії. Матч розпочнеться о 21:00 за Києвом і стане другим «Ель Класико» цього сезону, але вже з трофеєм на кону. Турнір четвертий рік поспіль проходить у форматі «фіналу чотирьох» та традиційно приймається Саудівською Аравією.

Обидві команди підходять до вирішальної гри з різним ігровим фоном. Барселона перебуває у вражаючій формі, маючи серію з дев’яти поспіль перемог із різницею щонайменше у два м’ячі. У півфіналі каталонці розгромили Атлетік з Більбао з рахунком 5:0, фактично знявши всі питання ще в першому таймі. Реалу ж довелося значно важче: мадридці з мінімальними зусиллями, але напружено, обіграли Атлетико, провівши більш енерговитратний матч і отримавши на день менше відпочинку перед фіналом.

У складі Барселони не зіграють Гаві, Марк-Андре тер Штеген та Андреас Крістенсен, однак тренерський штаб має достатньо варіантів для ротації. У Реала головна інтрига пов’язана зі станом Кіліана Мбаппе, який відновлюється після ушкодження коліна та може вийти з перших хвилин. Водночас український голкіпер Андрій Лунін, найімовірніше, не зіграє у фіналі, адже залишається запасним воротарем мадридського клубу.

Це буде сьомий розіграш Суперкубка в новому форматі, а матч на стадіоні King Abdullah Sports City обіцяє стати однією з головних подій футбольного вікенду. Фінал можна буде подивитися на платформі MEGOGO або на лінійному каналі MEGOGO Футбол 1.