У Джидді на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті відбувся півфінальний матч Суперкубка Іспанії між Атлетіко та Реалом. Перемогу з рахунком 2:1 здобули футболісти Реала, які слдом за Барселоною оформили путівку до фіналу турніру.

Команда Карло Анчелотті швидко захопила ініціативу. Уже на другій хвилині Федеріко Вальверде відкрив рахунок, скориставшись моментом біля штрафного майданчика суперника. Після перерви перевагу Реала подвоїв Родриго, відзначившись на 55-й хвилині.

Атлетіко зумів майже одразу відповісти. На 58-й хвилині Александер Сьорлот скоротив відставання та повернув інтригу в матч, однак зрівняти рахунок підопічним Дієго Сімеоне не вдалося.

Український воротар Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві для запасних.

В іншому півфіналі Барселона розгромила Атлетик з Більбао з рахунком 5:0. Таким чином, у фіналі Суперкубка Іспанії, який відбудеться 11 січня, зійдуться Барселона та Реал. Чинним володарем трофея є каталонський клуб, який у фіналі 2025 року впевнено переграв Реал.

Іспанія. Суперкубок. 1/2 фіналу

Атлетіко Мадрид – Реал Мадрид 1:2

(Сьорлот 58 – Вальверде 2, Родріго 55)