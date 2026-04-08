Мадридський Реал виступив з заявою після смерті титулованого наставника Мірчі Луческу:

ФК Реал Мадрид, його президент та Рада директорів глибоко співчувають з приводу смерті Мірчі Луческу, який був національним тренером збірних Румунії та Туреччини.

Реал Мадрид висловлює свої співчуття, любов і прихильність його родині, товаришам по команді, клубам та всім його близьким.

Мірча Луческу, який тренував численні клуби в кількох європейських країнах, помер у віці 80 років. Нехай він спочиває з миром.