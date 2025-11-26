Стали відомі стартові склади на поєдинок п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому Реал на виїзді зіграє проти Олімпіакоса.

Український голкіпер Андрій Лунін потрапив до основи мадридського клубу та проведе свій перший матч у сезоні. Основний воротар Реала, Тібо Куртуа, пропустить гру через гастроентерит, що й відкрило Луніну шлях до старту.

Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук залишився в запасі. У поточному сезоні нападник збірної України провів шість матчів за грецьку команду в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та один асист.

У загальній таблиці Ліги чемпіонів Реал посідає дев’яте місце, тоді як Олімпіакос іде 33-м.

Початок матчу Олімпіакос — Реал запланований на 22:00 за київським часом.