Лунін у стартовому складі Реала на матч з Олімпіакосом. Яремчук залишився в запасі
Поєдинок Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00
близько 3 годин тому
Стали відомі стартові склади на поєдинок п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому Реал на виїзді зіграє проти Олімпіакоса.
Український голкіпер Андрій Лунін потрапив до основи мадридського клубу та проведе свій перший матч у сезоні. Основний воротар Реала, Тібо Куртуа, пропустить гру через гастроентерит, що й відкрило Луніну шлях до старту.
Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук залишився в запасі. У поточному сезоні нападник збірної України провів шість матчів за грецьку команду в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та один асист.
У загальній таблиці Ліги чемпіонів Реал посідає дев’яте місце, тоді як Олімпіакос іде 33-м.
Початок матчу Олімпіакос — Реал запланований на 22:00 за київським часом.