Український воротар Андрій Лунін нарешті матиме шанс проявити себе у складі Реалу. Його перший вихід на поле цього сезону заплановано на матч з Олімпіакосом, адже Тібо Куртуа вибув через серйозний гастроентерит і місце в основі звільнилося.

Перед відправленням команди до Афін Лунін піднявся до Хабі Алонсо і запевнив тренера, що знаходиться в ідеальній формі і готовий взяти на себе відповідальність у грі.

«Тренер, я готовий до всього», - цитує Луніна DefensaCentral.

За Олімпіакос виступає ще один українець нападник Роман Яремчук. Провівши кілька місяців у запасі, Лунін розраховує довести, що здатний боротися не лише за роль дублера, а й за місце основного вартового воріт.

Матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та Реалом пройде сьогодні, 26 листопада. Початок зустрічі в Піреї о 22:00 за київським часом.