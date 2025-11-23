Олімпіакос вдома впевнено обіграв Атромітос з рахунком 3:0 у рамках 11 туру чемпіонату Греції сезону 2025/26.

Український форвард Роман Яремчук з'явився на полі на 67-й хвилині і встиг відзначитись результативною передачею на іранського нападника Мехді Таремі наприкінці зустрічі. Головний тренер Олімпіакосу Хосе Луїс Менділібар високо оцінив взаємодію команди в атаці та гру Яремчука у зв'язці з іншим нападником.

«Коли ми виставили двох нападників, ми вже вигравали 1:0. Це момент гри, коли суперник відкривається і ми маємо більше простору. Але коли ми грали з двома нападниками, суперник загрожував нам і міг створити небезпеку.

У моменті, про який ви згадуєте, видно якість команд, але потрібно вміти цим скористатися і не давати супернику можливості завдати шкоди, а ми це зробили в цьому матчі», – цитує Менділібара пресслужба Олімпіакоса.