У 13-му турі Шахтар впевнено розібрався з Оболонню в Києві, оформивши перемогу 6:0 і збільшивши свій загальний рахунок голів в історії вищого дивізіону до позначки 2167. Динамо ж у гостях поступилося Колосу - єдиний забитий м'яч не врятував команду від поразки 1:2.

Після цього туру на рахунку киян 2165 голів, і вперше за багато років столичний клуб поступився першою позицією в історичних перегонах результативності. Третім із великим відставанням іде Дніпро, який завершив виступи в УПЛ після сезону 2016/17, забивши 1127 голів.

Інші учасники чемпіонату поки що не змогли подолати рубіж у тисячу забитих м'ячів. Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, маючи 30 очок після 13 ігор. У наступному турі, 1 грудня о 18:00, донецька команда вдома зустрінеться із криворізьким Кривбасом.

