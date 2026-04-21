Лунін увійшов до стартового складу Реала на матч з Алавесом
Гра розпочнеться о 22:30 за київським часом
близько 1 години тому
Український голкіпер Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридського Реала на домашній матч 31-го туру Прімери проти Алавеса.
Для українця це буде 10-й поєдинок за клуб у поточному сезоні.
Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом.
