Лунін: «Впевненість я ніколи не втрачав»

Воротар синьо-жовтих висловився про підготовку команди

близько 2 годин тому

Лунін
Фото: УАФ
Павло Василенко

Павло Василенко

Голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін для ВЗБІРНОЇ розповів про свою форму та турнір в Канаді.

«В перший день після перельоту було важкувато. Зараз вже все нормально. Я вже на зборах був у Північній Америці, в Канаді лише раз – це була моя перша передсезонка з Реалом.

Канада та Нова Зеландія? Для нас основне, що це остання можливість підготуватися до відбору на чемпіонат світу. Наш фокус – максимально продуктивно відпрацювати цей збір.

В індивідуальному плані у мене все добре. Я цілий рік працюю в найкращому клубі світу з найкращими гравцями та тренерами, тому впевненість я ніколи не втрачав. Добре, що була ігрова практика у мене і я готовий допомагати команді».

У цьому турнірі візьмуть участь чотири збірні: України, Кот-д’Івуару, Нової Зеландії та господарі турніру – канадці.

У Торонто збірна України зіграє два поєдинки: 7 червня українці зустрінуться з Канадою (початок зустрічі – о 22:30 за київським часом), а 11 червня – з Новою Зеландією (00:00).

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УкраїнаCanadian Shield (футбол)Новини Спортузбірна України (футбол)Андрій Лунін

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