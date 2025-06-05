Лунін: «Впевненість я ніколи не втрачав»

Голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін для ВЗБІРНОЇ розповів про свою форму та турнір в Канаді.

«В перший день після перельоту було важкувато. Зараз вже все нормально. Я вже на зборах був у Північній Америці, в Канаді лише раз – це була моя перша передсезонка з Реалом.

Канада та Нова Зеландія? Для нас основне, що це остання можливість підготуватися до відбору на чемпіонат світу. Наш фокус – максимально продуктивно відпрацювати цей збір.

В індивідуальному плані у мене все добре. Я цілий рік працюю в найкращому клубі світу з найкращими гравцями та тренерами, тому впевненість я ніколи не втрачав. Добре, що була ігрова практика у мене і я готовий допомагати команді».