Лунін: «Впевненість я ніколи не втрачав»
Воротар синьо-жовтих висловився про підготовку команди
близько 2 годин тому
Голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін для ВЗБІРНОЇ розповів про свою форму та турнір в Канаді.
«В перший день після перельоту було важкувато. Зараз вже все нормально. Я вже на зборах був у Північній Америці, в Канаді лише раз – це була моя перша передсезонка з Реалом.
Канада та Нова Зеландія? Для нас основне, що це остання можливість підготуватися до відбору на чемпіонат світу. Наш фокус – максимально продуктивно відпрацювати цей збір.
В індивідуальному плані у мене все добре. Я цілий рік працюю в найкращому клубі світу з найкращими гравцями та тренерами, тому впевненість я ніколи не втрачав. Добре, що була ігрова практика у мене і я готовий допомагати команді».
У цьому турнірі візьмуть участь чотири збірні: України, Кот-д’Івуару, Нової Зеландії та господарі турніру – канадці.
У Торонто збірна України зіграє два поєдинки: 7 червня українці зустрінуться з Канадою (початок зустрічі – о 22:30 за київським часом), а 11 червня – з Новою Зеландією (00:00).