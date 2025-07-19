Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа, контракт якого був розрахований до 2026 року, підписав нову угоду з клубом, продовживши співпрацю ще на один сезон.

Тепер бельгійський голкіпер залишиться у складі «вершкових» щонайменше до літа 2027 року. Офіційне підписання нового контракту заплановано на серпень.

Це рішення стало значущим і для українського воротаря Андрія Луніна, який також прийняв рішення залишитися в Мадриді, як повідомляє видання AS.

Хоча контракт Луніна діє до 2030 року, він отримував пропозиції від інших клубів, але вибрав продовжити боротьбу за місце в основі Реала. При цьому він розуміє, що в наступному сезоні його ігровий час може бути обмежений.

Минулого сезону Лунін провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, пропустивши 19 м'ячів і зігравши шість ігор на нуль. Загалом за мадридську команду українець провів 62 поєдинки, в яких пропустив 70 голів і в 22 зустрічах зберіг свої ворота в недоторканності.