Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа продовжив контракт із клубом до літа 2027 року, повідомляє видання Marca. Раніше ходили чутки, що бельгієць може залишитися в команді до 2028 року, проте сторони не змогли домовитися щодо цього.

Такий крок став логічним розвитком співпраці між Куртуа та мадридським клубом, який продовжує дотримуватись своєї політики, що після 32-річчя гравці отримують продовження контрактів терміном на 12 місяців.

У новій угоді не передбачено додаткових умов — ані автоматичного продовження, ані бонусів за кількість зіграних матчів.

Тібо Куртуа виступає за Реал із серпня 2018 року, перейшовши з лондонського Челсі за 35 мільйонів євро. Минулого сезону бельгієць взяв участь у 48 зустрічах, 15 з яких відіграв на нуль.

Раніше повідомлялося, що на Андрія Луніна претендує іспанський Бетіс.