Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував матч із Рухом, що завершився нульовою нічиєю. На його думку, саме його команда мала забрати три очки, але підвела реалізація моментів. Лупашко також наголосив на ключовому показнику, який підтверджує, що Карпати були близькі до перемоги.

«Загалом матч був якісним з нашого боку, ми контролювали гру, м’яч і територію. Створювали моменти, підходи до воріт суперника. Ми повинні були вигравати цей матч, судячи з того, як він розгортався. Не змогли забити гол, який розкрив би Рух, адже суперник не хотів розкриватися, робив заміни, спрямовані на оборону. Сам малюнок гри… Цей гол, який ми мали забити, зробив би гру більш відкритою.

Ми достатньо показували якісну гру на м’ячі. Контролювали простір, доходили до заключної третини поля, скільки ми там були – для мене це показник. Ми створювали моменти і бігли туди. Те, що відбулося після 90-ї хвилини – це вже емоції. Це додає градусу протистояння. Однак це не найголовніше на полі» , - сказав Лупашко після матчу.