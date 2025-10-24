Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про поєдинок тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) та Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Британця цитує fightnews.info:

Я знаю їх обох, добре спілкуюся з ними і захоплююсь ними, але думаю, що Джозеф Паркер цього вечора виявиться Вордлі не по зубах. Не зрозумійте мене неправильно, раніше я казав, що Уордлі, звичайно ж, має шанс панчера, але, повірте мені, на жодному етапі їхнього поєдинку він не перемагатиме. Уордлі буде програвати раунд за раундом, тому що Паркер дуже багато знає, він дуже кмітливий.

Я думаю, що Паркер переможе за очками або навіть зупинкою в пізніх раундах, адже він б'є сильніше, ніж думають уболівальники.