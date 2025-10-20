Центральний захисник Колоса із Ковалова Ілір Краснічі потрапив у сферу інтересів кількох українських клубів, повідомляє спортивний журналіст Ігор Бурбас.

За даними джерела, на футболіста звернули увагу львівські Карпати та житомирське Полісся, які прагнуть посилити оборону. Крім того, інтерес до Краснічі виявляють клуби з європейських чемпіонатів. Керівництво Колоса розраховує отримати за свого лідера приблизно три мільйони євро.

Цього сезону Ілір провів за Колос сім матчів, але результативними діями не відзначився. Раніше повідомлялося, що Краснічі також зацікавив Металіст 1925.