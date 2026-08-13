Сергій Разумовський

21-річний український вінгер Карпат Артур Шах продовжить кар’єру в польській Лехії. Про майбутній перехід футболіста повідомила пресслужба гданського клубу.

Українець виступатиме за польську команду на правах оренди протягом сезону-2026/27. Угода передбачає, що Шах проведе в Лехії весь наступний сезон і матиме можливість отримати регулярну ігрову практику в чемпіонаті Польщі.

Артур Шах є вихованцем академії Карпат. Він пройшов усі основні етапи підготовки у львівському клубі та зумів дебютувати за першу команду. Чинний контракт вінгера з Карпатами розрахований до кінця 2028 року, тому після завершення оренди футболіст має повернутися до розташування українського клубу, якщо сторони не домовляться про інший формат співпраці.

За першу команду Карпат Шах провів 64 матчі в усіх турнірах. На його рахунку чотири забиті голи та одна результативна передача. Минулого сезону український вінгер зіграв 19 поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Шах переважно діє на лівому фланзі атаки. Футболіст може використовувати швидкість, техніку та здатність загострювати гру під час індивідуальних проходів.

Цього літа польський клуб очолив колишній головний тренер Карпат Владислав Лупашко. Знайомство з українським футболістом і його можливостями могло стати одним із чинників, які вплинули на рішення Лехії запросити Шаха до команди.

Лехія виступає у другому дивізіоні чемпіонату Польщі. На старті нового сезону гданський клуб провів три матчі: двічі поспіль поступився своїм суперникам із рахунком 0:3, а також зіграв унічию з Подбескідзе з Бельсько-Бялої.

Раніше повідомлялося, що Польський футбольний союз скасував для Лехії трансферний бан. Це дозволило клубу повноцінно працювати на трансферному ринку та реєструвати нових футболістів.

Нагадаємо, Лупашко запросив до Лехії ще декількох українців.