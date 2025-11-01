Павло Василенко

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ наклав санкції на головного тренера Карпат Владислава Лупашка за скандальну поведінку під час домашнього матчу проти Руху (0:0) у 10-му турі УПЛ.

Комітет відсторонив наставника львівської команди від участі у змаганнях на два матчі за навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дії в провокативній манері.

Після цього рішення Лупашко зробив заяву у своїх соцмережах.

«Хочу звернутися й перепросити за емоційну реакцію під час останнього матчу перед родиною футбольного клубу Карпати. Футбол – це гра пристрасті. Іноді, коли борешся за своїх, емоції можуть переважити холодний розрахунок. Моє бажання захистити команду й добитися результату для клубу було надто сильним. Я усвідомлюю, що мав залишатися спокійнішим. Тому прошу вибачення перед нашою зелено-білою родиною – тими, заради кого ми щодня працюємо й боремося. Але я не приймаю це покарання».

Карпати посідають десяте місце у таблиці, маючи 12 очок.

У наступному турі у понеділок, 3 листопада, львівська команда гостюватиме в ЛНЗ.