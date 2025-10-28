Сергій Стаднюк

Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко поділився актуальною інформацією щодо ситуації з головним тренером Карпат Владиславом Лупашком.

Мій WhatsApp говорить, що керівництво Карпат не має кандидатури головного тренера на заміну Владиславу Лупашку. Мій WhatsApp говорить, що минулого тижня після поразки від Епіцентра (1:3), ще до матчу проти Руху (0:0), була там якась розмова: була зроблена пропозиція Олегові Голодюку очолити першу команду, але Олег Голодюк її відхилив. Віктор Вацко

Нині Голодюк керує Карпатами U-19, до юнацької команди він приєднався в липні минулого року. Зараз леви посідають четверту сходинку турнірної таблиці юнацької першості. У минулому Олег виступав за Карпати й провів 222 матчі за першу команду «левів». На його рахунку 17 голів і 11 асистів.

Під керівництвом Лупашка перша команда наразі посідає десяту позицію в таблиці УПЛ. Наступний матч зелено-білі проведуть 3 листопада в Черкасах проти ЛНЗ.

Нагадаємо, влітку минулого року Карпати замінили Мирона Маркевича на чолі першої команди тодішнім головним тренером U-19 Владиславом Лупашком.