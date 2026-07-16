Сергій Разумовський

Лівий захисник Олімпії Любляна та збірної України U-19 Данило Малов продовжить кар’єру в польській Лехії. Про трансфер офіційно повідомив клуб із Гданська.

Контракт українського футболіста з Лехією розрахований до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі угоди сторони не розголошують.

Минулий сезон Малов провів в оренді у вірменському Гандзасарі. За команду він зіграв 6 матчів, однак результативними діями не відзначився.

Лехія за підсумками попереднього сезону вилетіла з польської Екстракляси. Команда з Гданська посіла 16-те місце серед 18 учасників чемпіонату.

Наразі головним тренером Лехії є український фахівець Владислав Лупашко. Також у складі команди виступають українські футболісти Богдан В’юнник та Іван Желізко.

Малов є гравцем юнацької збірної України U-19. Після успішного виступу команди на чемпіонаті Європи U-19, де українці дійшли до півфіналу, захисник потрапив до символічної збірної турніру.