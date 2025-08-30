Головний тренер Карпат Владислав Лупашко підбив підсумки матчу 4 туру УПЛ проти Кудрівки (2:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Моменти створювали, все йшло, можна сказати, по плану в плані того, що ми на м’ячі, Кудрівка суцільно налаштовувалася на контргру, першим дотиком намагалася грати нам за спину. Ми це розуміли, і якщо ти хочеш грати першим номером, ти маєш розуміти, що команда буде це робити. Просто потрібно бути в фокусі в кожному ігровому моменті - тоді не буде випадів. Але, в принципі, з контргри вони не створювали моментів. Знову ж таки, ви сказали все, як вони забили ці голи.

Ми граємо першим номером, а всі решта команд грають контратакою. І поки або профіль гравців не буде відповідний, або гравці самі не будуть трошки більше в фокусі, пропущені голи будуть. Бачимо на прикладі вчорашньої гри Шахтаря. Вони грають першим номером, суперник грає в переходах - і забиває гол в переході, має ще один стовідсотковий момент в переході.

Тобто ти обираєш: хочеш ти грати в такий футбол, хочеш грати низько й вибігати - твоє право. Хочеш грати на м’ячі, але розуміючи те, що, умовно кажучи, Кудрівка я нічого проти них не маю, вони вийшли в УПЛ і хочуть закріпитися тут. Стосовно нас. Якщо ти хочеш боротися за щось високе, ти маєш розуміти це та миритися з цим. Ти маєш розуміти, що будуть контратаки суперників. Тому ти або, знову ж таки, в окопах, або ти з широкою груддю йдеш уперед сміливий у своїх намірах, - сказав Лупашко.