Залишаться вгорі таблиці УПЛ? Колос на фінішній прямій у підписанні легіонера
Африканський форвард близький до того, аби «тероризувати» захисників Прем'єр-ліги
близько 2 годин тому
Нападник Валансьєна Матіас Оєвусі незабаром приєднається до Колоса. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.
Колос посилює ланку атаки. Незабаром вони, наскільки я знаю, представлять нігерійського форварда. Говорять, супершвидкісний футболіст – Матіас Оєвусі.
Кажуть, швидкість – неймовірна. Може зіграти на вістрі атаки, може зіграти лівим вінгером. Те, що зараз про нього говорять: «Топ-топ-топ». Він грав у Франції, у Валансьєні.
Але завжди до трансферу говорять «топ-топ». А потім дивимось – і часто виходить так, що «оп».
Оєвусі приєднався до Валансьєна у 2024 році. З тих пір провів за клуб 48 матчів і оформив 13 голів та 5 результативних передач. Наразі французький клуб виступає у місцевій третій лізі.
