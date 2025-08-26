Нападник Валансьєна Матіас Оєвусі незабаром приєднається до Колоса. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Колос посилює ланку атаки. Незабаром вони, наскільки я знаю, представлять нігерійського форварда. Говорять, супершвидкісний футболіст – Матіас Оєвусі.

Кажуть, швидкість – неймовірна. Може зіграти на вістрі атаки, може зіграти лівим вінгером. Те, що зараз про нього говорять: «Топ-топ-топ». Він грав у Франції, у Валансьєні.

Але завжди до трансферу говорять «топ-топ». А потім дивимось – і часто виходить так, що «оп».