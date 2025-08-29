4-й тур УПЛ. Розклад матчів на 29-31 серпня
Змагання відкриє поєдинок Полтава – Зоря у Кропивницькому
близько 4 годин тому
Чемпіонат України-2025/26 серед команд Прем’єр-ліги продовжиться поєдинками 4 туру.
Сьогодні, у п’ятницю, 29 серпня, Полтава о 15:30 у Кропивницькому зіграє проти луганської Зорі, а Кудрівка о 18:00 на Оболонь-Арені зустрінеться з львівськими Карпатами.
УПЛ. Матчі 4 туру: дати, час
П’ятниця, 29 серпня
Полтава – Зоря 15:30
Кудрівка – Карпати 18:00
Субота, 30 серпня
Кривбас – Оболонь 13:00
Колос – Епіцентр 15:30
Металіст 1925 – Рух 18:00
Неділя, 31 серпня
ЛНЗ – Верес 13:00
Динамо – Полісся 15:30
Шахтар – Олександрія 18:00
Після трьох турів лідером чемпіонату є Динамо (9 очок), по 7 балів мають Шахтар, ЛНЗ, Колос та Оболонь.
Також, сьогодні Динамо та Шахтар дізнаються своїх суперників в основному раунді Ліги конференцій.