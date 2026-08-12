Сергій Разумовський

У кваліфікаційному раунді Кубка України Луцьксантехмонтаж №536 здолав Агрон. Основний час поєдинку завершився результативною нічиєю – 3:3, а переможця визначила серія післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї сильнішою виявилася команда з Луцька.

Рахунок у матчі відкрили гості. На 28-й хвилині Бандура вивів лучан уперед. Агрон відповів після перерви: на 47-й хвилині Гром’як реалізував пенальті, а ще через три хвилини Семенець забив другий м’яч своєї команди.

На 65-й хвилині Ціхоцький відновив рівновагу, після чого команди продовжили обмінюватися результативними атаками. На 86-й хвилині Семенець оформив дубль і знову вивів Агрон уперед.

Втім, гості не припинили боротьбу та врятувався від поразки вже на останніх хвилинах основного часу. На 90-й хвилині Бандура також забив свій другий гол у матчі та перевів гру в серію пенальті.

За підсумками футбольної лотереї перемогу здобув Луцьксантехмонтаж №536 і вийшов до 1/32 фіналу турніру. У наступному раунді Кубка України команда зіграє проти фіналіста минулого розіграшу Чернігова.

Кубок України, чвертьфінал

Агрон – Луцьксантехмонтаж №536 3:3 (5:6 – пен.)

Голи: Гром'як, 47 (пен.), Семенець, 50, 86 – Бандура, 28, 90, Ціхоцький, 65