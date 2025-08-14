Павло Василенко

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке був радий після того, як його команда перемогла Тоттенгем по пенальті у фіналі Суперкубка Європи. Він визнав, що його суперники грали краще протягом більшої частини матчу, і тому він не знає, чи була перемога заслуженою, але це частина футболу.

«Мені важко говорити про цей матч... Ми тренувалися лише 5-6 днів перед ним. Неймовірно, що нам вдалося перемогти. Вітаю вболівальників, які були з нами на стадіоні. Незважаючи на результат, вони не переставали підтримувати команду. Я радий, що ми змогли віддячити їм цим трофеєм. Я думаю, що Тоттенгем зіграв дуже хороший матч. Вони були сильнішими та краще підготовленими за нас, тому нам було важко. Однак ми проявили характер і боролися до останньої хвилини. Не знаю, чи була наша перемога справедливою, але це футбол, і я радий за наших уболівальників. Є що покращувати. Я завжди хочу більшого від своїх гравців», – сказав іспанець.

Нагадаємо, що декілька днів тому гравцем ПСЖ став український захисник Ілля Забарний, але він не потрапив у заявку команди на цей поєдинок.