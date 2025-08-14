Стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА
Лідер паризької команди отримав індивідуальну нагороду
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі за Суперкубок УЄФА ПСЖ переміг Тоттенгем (2:2, по пенальті – 4:3).
Найкращим гравцем поєдинку УЄФА визнав вінгера ПСЖ Усмана Дембеле, який відзначився результативною передачею, а також впевнено реалізував пенальті у післяматчевій серії.
«Він був особливо ефективним, коли парижанам довелося відіграватися. Змусив команду відреагувати належним чином і зробив чудову передачу, з якою ПСЖ зрівняв рахунок та перевів гру в серію пенальті», – йдеться у повідомленні УЄФА.
Нагадаємо, що українець Ілля Забарний став гравцем паризького клубу 12 серпня, через що не встиг потрапити до заявки на цю гру.