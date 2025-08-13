Захисник збірної України Ілля Забарний, який нещодавно став гравцем Парі Сен-Жермен, став справжньою темою для жартів і компліментів серед уболівальників паризького клубу.

В офіційному акаунті ПСЖ у соцмережі X фанати активно порівнюють новачка з голлівудською зіркою Бредлі Купером:

- Бредлі Купер підписав контракт з ПСЖ?

- Бредлі Купер, ласкаво просимо додому!

- Ось так Бредлі Купер став футболістом.

- Ми підписали контракт з Бредлі Купером, це добре.

Раніше повідомлялося, що Забарний підписався на всіх гравців ПСЖ, крім одного — росіянина Матвєя Сафонова.