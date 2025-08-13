Фанати ПСЖ знайшли зіркового двійника Забарного
Українського захисника порівнюють із голлівудським актором
близько 1 години тому
Ілля Забарний / фото - ПСЖ
Захисник збірної України Ілля Забарний, який нещодавно став гравцем Парі Сен-Жермен, став справжньою темою для жартів і компліментів серед уболівальників паризького клубу.
В офіційному акаунті ПСЖ у соцмережі X фанати активно порівнюють новачка з голлівудською зіркою Бредлі Купером:
- Бредлі Купер підписав контракт з ПСЖ?
- Бредлі Купер, ласкаво просимо додому!
- Ось так Бредлі Купер став футболістом.
- Ми підписали контракт з Бредлі Купером, це добре.
Раніше повідомлялося, що Забарний підписався на всіх гравців ПСЖ, крім одного — росіянина Матвєя Сафонова.
