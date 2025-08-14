Павло Василенко

Вчора ПСЖ у матчі за Суперкубок УЄФА обіграв Тоттенгем і здобув престижний трофей. Доля поєдинку вирішилася у серії пенальті (2:2 – основний час, 4:3 – по пенальті).

Після церемонії нагородження фото з трофеєм зробив і український центральний захисник парижан Ілля Забарний.

Нагадаємо, що українець став гравцем французького клубу 12 серпня, через що не встиг потрапити до заявки на гру за Суперкубок УЄФА.

Зазначимо, що медаль переможця Забарному віддав на церемонії нагородження капітан ПСЖ Маркіньос, який буде його прямим конкурентом за місце у старті.