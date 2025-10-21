Луїс Енріке: «Важко об'єктивно оцінювати Баєр»
ПСЖ готовий до будь-якого розвитку подій
близько 1 години тому
Луїс Енріке / Фото - ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів проти Баєра. Його слова наводить УЄФА.
Важко об'єктивно оцінювати Баєр, адже команда влітку підписала 20 нових гравців і у неї новий тренер. Вони вміють забивати, вони можуть грати дуже низько в обороні, вони вміють пресингувати. Вони здатні на все, і нам потрібно буде з цим впоратися. Кожен матч приносить різні ситуації. Подивимося, в якому стані наші гравці, - пояснив Енріке.
