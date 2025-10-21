Сьогодні, 21 жовтня, ПСЖ зустрінеться з Баєром у рамках третього туру Ліги чемпіонів. До заявки французького клубу потрапив капітан Маркіньйос, який конкурує з українцем Іллею Забарним за місце в основному складі.

Французька преса по-різному оцінює шанси Забарного вийти з перших хвилин. За версією Le Parisien, захисник розпочне матч у стартовому складі, тоді як L'Equipe вважає, що гравець збірної України має провести гру на лаві запасних.

До очного матчу Баєр та ПСЖ підходять, займаючи відповідно другу та третю позиції у турнірній таблиці своєї групи.

Цього сезону 2025/26 Забарний провів дев'ять офіційних зустрічей за команду Луїса Енріке і відзначився одним забитим м'ячем.