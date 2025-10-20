Павло Василенко

Французький вінгер Усман Дембеле, ймовірно, повернеться до складу ПСЖ на матч Ліги чемпіонів проти Баєра у вівторок, 21 жовтня.

Він відсутній у своїй команді з 5 вересня, коли вибув з гри через травму стегнового м'яза, отриману під час вересневого матчу вдбору на ЧС-2026 проти України.

Володар «Золотого м'яча» сезону 2024/25 відновлювався у спеціалізованій клініці в Катарі та повернувся до тренувань минулого тижня. Дембеле не грав у п'ятничному матчі зі Страсбуром, який завершився з рахунком 3:3, але, за даними AP, очікується, що він буде частиною команди в Леверкузені. ПСЖ опублікував фотографії тренування Дембеле в суботу.

За ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний.