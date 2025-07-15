Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке перепросив за конфліктну ситуацію, що виникла між після фінального свистка у вирішальному матчі клубного чемпіонату світу проти Челсі (0:3). Його слова наводить Marca.

За версією Енріке, форвард Челсі Жоао Педро першим спровокував конфлікт, а сам контакт був недостатнім для того, щоб упасти.

Я ідіот. Він стоїть там, штовхає мене, я у відповідь штовхаю його, і він валиться на поле, - пояснив Енріке.

Луїсу Енріке загрожує великий штраф за напад на гравця Челсі.

Президент ПСЖ підтримав Луїса Енріке після конфлікту з Челсі.