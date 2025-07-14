Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі висловив підтримку головному тренеру Луїсу Енріке після конфлікту, що стався після фіналу клубного чемпіонату світу проти Челсі (0:3). У гарячковій ситуації іспанський спеціаліст потрапив у перепалку з бразильським форвардом Жоао Педро, який забив третій гол.

У нас найбільш дисциплінований і поважний тренер у світі, - заявив Аль-Хелайфі. - Він намагався розняти бійку і сам потрапив у неї. Тренери також заслуговують на повагу.

Інцидент стався, коли Енріке втрутився у сутичку між гравцями. Камери зафіксували, що іспанець торкнувся рукою шиї, а потім обличчя бразильського нападника, після чого той опинився на газоні.