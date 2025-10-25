Львівське дербі між Карпатами та Рухом завершилося без голів
Команди не змогли виявити сильнішого
близько 1 години тому
Карпати – Рух/фото: Карпати
Карпати та Рух зіграли внічию 0:0 у львівському дербі в рамках десятого туру чемпіонату України.
Зелено-білі мали перевагу більшу частину зустрічі, але не змогли втілити ініціативу в голи. Рух намагався відповідати гострими контратаками за участю Бабукарра Фаала, проте також не досягли успіху.
У підсумку результат матчу виявився цілком справедливим — 0:0.
Українська Прем’єр-ліга, десятий тур
Карпати – Рух – 0:0