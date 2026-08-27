Лише два мільйони євро: Реал готує нетиповий для себе трансфер
Ганський захисник приєднається до Мадрида практично за безцінь для «королівського клубу»
Центральний захисник Гранади Оскар Наасеї найближчим часом стане футболістом мадридського Реала. Про досягнення домовленості між клубами повідомив у соцмережі X відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Реал заплатить за трансфер двадцятиоднорічного ганського футболіста два мільйони євро. Медичний огляд Наасеї вже пройшов, тож для офіційного оформлення переходу залишилося завершити необхідні формальності.
На першому етапі кар’єри в системі мадридського клубу захисник виступатиме за Кастілью – резервну команду Реала. Саме там футболіст матиме можливість адаптуватися до нових вимог, познайомитися з партнерами та продовжити розвиток під наглядом тренерського штабу королівського клубу.
Оскар Наасеї є вихованцем Гранади. Він пройшов підготовку в академії іспанської команди та поступово пробився до основного складу. Минулого сезону ганський центрбек провів 39 матчів у всіх турнірах і забив один гол. У Реалі розраховують, що молодий захисник зможе прогресувати в Кастільї та з часом стати кандидатом для першої команди.
Раніше Реал Мадрид розгромив Реал Сосьєдад, а Кіліан Мбаппе оформив хет-трик.