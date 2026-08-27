Сергій Разумовський

Центральний захисник Гранади Оскар Наасеї найближчим часом стане футболістом мадридського Реала. Про досягнення домовленості між клубами повідомив у соцмережі X відомий інсайдер Фабріціо Романо.

🚨⚪️ Real Madrid have agreed to sign 21 year old Ghanian centre back Oscar Naasei.



Deal agreed for €2m fee from Granada as Naasei seen as talent for future initially joining Castilla team.



There was a German club keen but Naasei signs for Real Madrid. Medical also done. 🇬🇭 pic.twitter.com/uOEGBdnEfG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

За інформацією джерела, Реал заплатить за трансфер двадцятиоднорічного ганського футболіста два мільйони євро. Медичний огляд Наасеї вже пройшов, тож для офіційного оформлення переходу залишилося завершити необхідні формальності.

На першому етапі кар’єри в системі мадридського клубу захисник виступатиме за Кастілью – резервну команду Реала. Саме там футболіст матиме можливість адаптуватися до нових вимог, познайомитися з партнерами та продовжити розвиток під наглядом тренерського штабу королівського клубу.

Оскар Наасеї є вихованцем Гранади. Він пройшов підготовку в академії іспанської команди та поступово пробився до основного складу. Минулого сезону ганський центрбек провів 39 матчів у всіх турнірах і забив один гол. У Реалі розраховують, що молодий захисник зможе прогресувати в Кастільї та з часом стати кандидатом для першої команди.

Раніше Реал Мадрид розгромив Реал Сосьєдад, а Кіліан Мбаппе оформив хет-трик.