Реал розгромив Реал Сосьєдад, Мбаппе оформив хет-трик
Команди забили п’ять мячів на двох
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Мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Реал Сосьєдадом у перенесеному матчі першого туру Ла Ліги – 4:1.
Головною зіркою на стадіоні «Бернабеу» став французький нападник Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик.
Український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві запасних. «Реал» після цієї перемоги має шість очок у чемпіонаті.
Ла Ліга, 1-й тур
Реал – Реал Сосьєдад – 4:1
Голи: Мбаппе, 40, 60, 80, Вінісіус, 68 – Сучич, 44.