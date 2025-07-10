Павло Василенко

Желько Любенович більше не головний тренер Ворскли. Як стало відомо журналісту Ігорю Бурбасу, це рішення було ухвалене вчора. А вже сьогодні наставник попрощався з колективом.

Завтра Ворсклі пообіцяли представити наступного головного тренера.

Нагадаємо, що Любенович на цій посаді протримався менше місяця.

За підсумками минулого сезону Ворскла вилетіла з УПЛ у Першу лігу.