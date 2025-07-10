Інсайдер повідомив, що Любенович залишив посаду головного тренера Ворскли
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близько 2 годин тому
Фото: ФК Ворскла
Желько Любенович більше не головний тренер Ворскли. Як стало відомо журналісту Ігорю Бурбасу, це рішення було ухвалене вчора. А вже сьогодні наставник попрощався з колективом.
Завтра Ворсклі пообіцяли представити наступного головного тренера.
Нагадаємо, що Любенович на цій посаді протримався менше місяця.
За підсумками минулого сезону Ворскла вилетіла з УПЛ у Першу лігу.