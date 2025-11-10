Бенфіка втратила перемогу над Каса Пією в матчі 11 туру Прімейра-ліги. Матч у Лісабоні завершився з рахунком 2:2.

Перша половина зустрічі пройшла під повним контролем команди Жозе Моурінью. На 17-й хвилині лісабонці повели в рахунку завдяки голу Судакова, який в штрафному суперника пробив одним дотиком, що привело в екстаз червоно-білу торсиду.

По перерві Бенфіка збільшила перевагу після того, як Павлідіс реалізував пенальті за гру рукою футболіста Каса Пії, після чого все для команди Судакова і Трубіна пішло шкереберть.

Гості за декілька хвилин отримали право на пенальті, яке відбив Трубін, проте його одноклубник Араужу примудрився зрізати м'яч у ворота українця. Мінімальна перевага в рахунку змушувала Бенфіку думати про результат і в заключних хвилинах змогли відігратися, скориставшись невдалою грою Трубіна на виході.

Судаков перед поїздкою до збірної України відіграв 78 хвилин. Трубін відіграв від свистка до свистка.

Прімейра-ліга. 11 тур.

Бенфіка – Каса Піа 2:2.

Гол: Судаков, 17, Павлідіс, 60 (з пенальті) - Араужу, 65 (автогол), Нхага, 90+1.