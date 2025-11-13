Відомий тренер Юрій Максимов у коментарі сайту Sport.ua поділився очікування від матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна.

«Я налаштований оптимістично. Схиляюся до того, що в українців є шанс не програти. Дуже багато буде залежати від того, чи зуміємо нейтралізувати бомбардира господарів Мбаппе, наскільки компактно діятиме біля своїх володінь, бо суперник майстерно використовує простір між лініями. Сподіваюся, що в наших хлопців було вдосталь часу, аби скрупульозно вивчити сильні та вразливі місця французів, а вже потім все буде залежати від того, як вони виконають тренерські настанови.

Чому не було включено до заявки на сьогоднішній матч найбільш досвідчених Миколу Матвієнка та Руслана Маліновського? Щоб дати вичерпну відповідь треба бути в середині колективу. Наразі це вибір керманича Сергія Реброва, який відповідає за результат й знає все про стан підопічних».