Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера поділився думкою щодо дебютанта національної команди Геннадія Синчука та пояснив його виклик, порівнявши із мастодонтом Андрієм Ярмоленком.

Синчука було викликано, тому що він на це заслуговує. Я не викликаю гравців просто для картинки. Те саме стосується Ярмоленка. Те саме стосується і молодого гравця. Якщо він у цій команді, значить він відповідає необхідному рівню. Вік не є показником того, готовий ти чи ні. Це покаже поле. Зелений прямокутник вирішить, чи готовий він грати. Він стартує на рівних з усіма іншими. Я хочу, щоб він і надалі доводив своє право бути тут, адже, на мою думку, цей хлопець дуже талановитий.

Я бачу в Синчуку неабиякий потенціал і з нетерпінням чекаю можливості познайомитися особисто. З того, що я бачив на відео, спостерігаючи за його виступами в молодіжній збірній та в чемпіонаті, я справді бачу талант. Мати такий талант – це щось надзвичайне. Тому я хочу побачити його в дії. Чому б йому не стати новим Ярмоленком у майбутньому? Я сподіваюся, що його талант розкриється на найвищому рівні. І це важливо не стільки для мене, скільки для майбутнього збірної.

Тож я, звісно, спостерігатиму за молоддю, але молодий гравець має заслужити свій виклик до національної команди. Я не збираюся кидатися заявами, що ми будемо викликати багато молоді, адже це часто перетворюється на звичайний рекламний слоган для створення іміджу, який розходиться з реальністю. Але якщо молодий гравець заслуговує на виклик, він його отримає. Якщо будуть інші такі ж таланти, ми обов’язково їх залучимо. У мене нема жодних упереджень щодо віку гравців.